Seminário discute oportunidades de investimentos no Ceará nesta sexta-feira

O Governo do Estado do Ceará, em parceria com a Presidência do Senado e a Câmara de Comércio e Indústria Japonesa de São Paulo, sediará o Seminário Internacional: Oportunidade de Investimentos no Ceará, no próximo dia 6 de abril, sexta-feira, no Palácio da Abolição. O evento será presidido pelo Senador Eunício Oliveira, Presidente do Senado Federal; pelo Governador do Estado do Ceará, Camilo Santana; e pelo Embaixador do Japão no Brasil, Akira Yamada.

No dia seguinte à abertura do seminário, 7 de abril, serão organizadas visitas técnicas guiadas dos empresários japoneses ao Porto do Pecem, à ZPE do Pecem, à Companhia Siderúrgica do Pecem e ao Instituto Federal do Ceará, bem como em outros locais que eventualmente possam ser de interesse do Estado apresentar aos potenciais investidores.

O objetivo do evento é apresentar a empresários japoneses que integram a Câmara de Comércio, as oportunidades de investimento no Ceará. A Câmara de Comércio e Indústria Japonesa de São Paulo, que congrega as maiores empresas brasileiras sediadas no Brasil, confirmou a participação de 25 representantes de empresas.

Com informações da Ascom