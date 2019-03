Senado adia para semana que instalação da comissão que vai acompanhar Previdência

Posted on

Foi adiada para a semana que vem a instalação prevista para esta terça-feira (19) da Comissão Especial de Acompanhamento da Reforma da Previdência no Senado. Segundo o senador Tasso Jereissati (PSDB), futuro relator do colegiado, os trabalhos só serão iniciados quando a proposta de mudança nas regras das aposentadorias começar a ser debatida na Câmara Federal.

