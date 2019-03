Posted on

A inclusão automática no cadastro positivo foi aprovada pelo Senado nessa quarta-feira (13) e depende só da sanção presidencial para entrar em vigor. Foram 66 votos a favor e cinco contrários.

