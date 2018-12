Senado aprova empréstimo de 50 milhões de euros para saneamento em zonas rurais no Ceará

O governador do Ceará, Camilo Santana, comemorou nessa quarta-feira, nas redes sociais, a aprovação pelo Senado do empréstimo de 50 milhões de euros para o Estado. O crédito será liberado pelo banco alemão KFW. De acordo com o governador, o dinheiro será direcionado para ações de saneamento básico nas zonas rurais do Ceará.

Camilo agradeceu o presidente do senado, o cearense Eunício Oliveira pelo empenho em ter colocado em votação a operação, que beneficiará milhares de famílias cearenses.

Os recursos deverão ser aplicados no programa Águas para o Sertão, e também visam ações de mitigação aos efeitos provocados pelas mudanças climáticas.

O presidente do Senado, Eunício Oliveira afirmou que a matéria é de grande relevância, porque trata-se de um programa de saneamento básico para pessoas que muitas vezes não possuem sequer um banheiro dentro de casa, ou mesmo fora das suas casas.