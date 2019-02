Senado aprova empréstimo para Fortaleza, após pedido de urgência de Tasso

Após o pedido de urgência apresentado pelo Senador Tasso Jereissati (PSDB_CE), o Senado Federal aprovou, no início desta noite, empréstimo no valor de até US$ 73,3 milhões de dólares para o município de Fortaleza, destinado ao financiamento parcial do Programa Fortaleza Cidade Sustentável. Jereissati apresentou requerimento logo após a votação do projeto na Comissão de Assuntos Econômicos (CAE), na manhã desta terça-feira.

De acordo com o senador Plínio Valério (PSDB-AM), relator da matéria na CAE, o objetivo geral do Programa é promover a integração entre os ambientes natural e construído no Município de Fortaleza, de modo a impactar positivamente na saúde ambiental e na segurança da população. Para isso, são previstas a execução de despesas ao longo de seis anos em dois componentes: “Recuperação do Ambiente Social, Urbano e Ambiental” e “Governança, Planejamento e Gestão Urbana e Ambiental”.

A matéria segue à sanção presidencial.

com Senado Federal