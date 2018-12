Senado aprova projeto que autoriza Governo do Ceará a realizar empréstimo de 50 milhões de euros para saneamento

O Senado Federal aprovou autorização para que o Governo do Ceará realize uma operação de crédito externo com o banco alemão KfW, no valor de 50 milhões de euros. O recurso vai servir para a implantação do “Programa de Saneamento Básico para localidades Rurais do Ceará: Adaptação às mudanças climáticas – Programa Águas do Sertão”. Como contrapartida, o Estado vai investir 12,5 milhões de euros, totalizando 62,5 milhões de euros.

O projeto será executado por meio da Secretaria das Cidades, em parceria com o Sistema Integrado de Saneamento Rural (Sisar) e a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece). O Águas do Sertão vai beneficiar cerca de 200 mil pessoas, tem previsão de implantação no primeiro semestre de 2019 e terá durabilidade de cinco anos. A Lei autorizativa nº 16.459, aprovada pela Assembleia Legislativa, foi sancionada pelo governador Camilo Santana em dezembro de 2017.

A aprovação do empréstimo foi articulada pelo governador Camilo Santana com apoio do presidente do Senado Federal, Eunício Oliveira. “Estive no Senado acompanhando parte da sessão de hoje. Agradeço ao presidente Eunício Oliveira pelo empenho em ter colocado em votação essa importante operação, que beneficiará milhares de famílias cearenses”, ressalta o governador Camilo Santana.

O secretário das Cidades, Paulo Henrique Lustosa afirma que a aprovação do empréstimo consolida uma parceria realizada há anos entre Secretaria das Cidade e Cagece com o banco alemão KFW e abre uma escala de intervenção muito significativa para a implementação do saneamento rural no estado do Ceará. “Esse projeto vai consolidar a posição pioneira que o Governo do Estado do Ceará tem em termos de políticas de saneamento rural. O financiamento é um desafio para ampliar a oferta de serviços de água, principalmente, na área rural do Ceará, mas é também um reconhecimento do sucesso e qualidade do que vem sendo feito pelo Governo do Estado por intermédio do Sisar e de outros projetos na área rural”, destaca o secretário das Cidades.

Com Informações Governo do Estado