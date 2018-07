Senado aprova R$ 270 milhões para modernização da gestão fiscal no Ceará

O presidente do Congresso Nacional, Senador Eunício Oliveira (MDB-CE), pautou a apreciação e votação pelo plenário do Senado, nesta terça-feira, a mensagem que autoriza a contratação de crédito pelo Estado do Ceará. A verba, aprovada pelos senadores, para o governo cearense destina-se ao financiamento parcial do Programa de Modernização da Gestão Fiscal do Estado do Ceará – Profisco II. O valor é de até US$ 70 milhões (cerca de R$ 270 milhões), a serem contratados junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID).

“Com certeza esse investimento irá colaborar ainda mais com a gestão e transparência do Estado bem como na prestação dos serviços que chegarão a população cearense”, disse Eunício.

A Secretaria de Fazenda local alega que a operação vai contribuir para o fortalecimento da governança, para a melhora da administração tributária e o aprimoramento da qualidade do gasto público estadual.

Somente nos últimos meses, Eunício atuou pela votação e aprovação de mensagens que garantiram a autorização de tomada de crédito pelo Estado. No total, foram mais de R$ 3 bilhões para obras de infraestrutura e urbanismo, projetos de inclusão social e para amortização da dívida no CE.

COM ASCOM