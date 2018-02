Senado aprova R$ 280 milhões para Fortaleza

A articulação do presidente do Senado, Eunício Oliveira (MDB-CE), junto a equipe econômica do Governo Federal e sua mobilização no Senado rendeu mais um avanço para o Ceará. É que nesta quarta-feira (21), os senadores aprovaram, em plenário, financiamento externo de US$ 83,250 milhões (aproximadamente R$ 280 milhões) para a cidade de Fortaleza. A matéria será promulgada pelo presidente do Senado.

Os recursos dessa operação de crédito têm a garantia da República Federativa do Brasil e origem na Corporação Andina de Fomento (CAF) e serão destinados ao financiamento parcial do “Programa Fortaleza – Cidade com Futuro”. De acordo com o prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, o valor será investido especificamente na requalificação da Beira Mar e na reestruturação do Polo Gastronômico da Varjota.

Em visita ao Senado há duas semanas, o prefeito esteve com o senador Eunício que reforçou o empenho para a aprovação da matéria.

“Os investimentos vão proporcionar melhorias em locais com grande potencial turístico e de grande circulação de moradores na nossa Capital. Nossa atuação estará sempre pautada em levar investimentos e avanços para nosso Ceará”, comemorou Eunício.

Com Ascom