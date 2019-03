Senado instala comissão para acompanhar a reforma da Previdência com dois cearenses

Posted on

O Senado instala na quarta-feira (3) a comissão especial destinada a acompanhar o andamento da Proposta de Emenda Constitucional (PEC) 6/2019, que tramita na Câmara, e modifica o sistema de Previdência Social. A sessão tem início às 14h na sala 3 da ala Alexandre Costa. O colegiado terá dois cearenses, o senador Tasso Jereissati (PSDB), que será o relator, e o senador Cid Gomes (PDT), que será membro

A comissão deverá acompanhar as audiências públicas e debates que ocorrerão na Câmara dos Deputados, tanto em suas comissões quanto em Plenário, e deverá relatar o andamento dos trabalhos ao Senado.

Criada por iniciativa do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, a comissão será composta por nove membros titulares: os senadores Otto Alencar (PSD-BA), que a presidirá; Tasso Jereissati (PSDB-CE), que relatará seus trabalhos; Eduardo Braga (MDB-AM), Esperidião Amin (PP-SC), Cid Gomes (PDT-CE), Veneziano Vital do Rego (PSB-PB), Jacques Wagner (PT-BA), Rodrigo Pacheco (DEM-MG) e Elmano Férrer (Pode-PI).

Comissão terá igual número de suplentes, a serem indicados pelas lideranças políticas, observada a proporcionalidade partidária. Além de acompanhar os trabalhos da Câmara, o colegiado também poderá realizar audiências públicas no âmbito do Senado, sendo-lhe facultado elaborar sugestões a serem encaminhadas ao presidente da Câmara, para eventual consideração.

A Secretaria-Geral da Mesa será responsável pelos trabalhos da secretaria da comissão, que também contará com o auxílio das Consultorias Legislativa e de Orçamento.

Com Agência Senado