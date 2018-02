Senador Eunício Oliveira afirma que votação do pacote de projetos sobre segurança continua depois do Carnaval. O correspondente do Jornal Alerta Geral (Expresso 104,3 FM – Grande Fortaleza e Região Metropolitana + 20 emissoras do Interior do Estado), Wellington Lima a traz mais informações. Confira:

WELLINGTON LIMA – Eunicio.