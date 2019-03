Senador Luís Eduardo Girão é contra venda de bebidas alcoólicas nos estádios do Ceará

O senador Eduardo Girão (Pode-CE) pediu, nesta terça-feira (26) em pronunciamento no Plenário, a mobilização da sociedade cearense para impedir a aprovação de projeto de lei que permite a venda de bebidas alcoólicas nos estádios e arenas desportivas do Ceará.

A proposta está em análise na Assembleia Legislativa do Estado, informou Eduardo Girão, ao lembrar que a permissão para o consumo nesses locais pode fazer com que haja o aumento da violência.

Ele criticou ainda o argumento do autor da proposta de que a autorização para a venda de bebidas alcoólicas em estádios vai aumentar a arrecadação de impostos.

Ocorre que tal fundamento que visa privilegiar as questões comerciais e aumentar os lucros milionários, bilionários da indústria de bebidas, faz questão de dar as costas para os enormes custos sociais e ao riscos trazidos pelo consumo de álcool, principalmente no local onde as rivalidades, as paixões, os ânimos estão sempre à flor da pele. Literalmente, é colocar fogo numa panela de pressão, disse.