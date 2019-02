Senadores acatam proposta de Cid Gomes e adiam eleição do presidente do Senado para este sábado

Posted on

Após cinco horas de discussões, bate-boca e muita confusão, os senadores decidiram acatar a proposta feita pelo senador cearense Cid Gomes (PDT) e adiou para as 11 horas deste sábado a eleição do presidente do Senado Federal. A sessão será presidida pelo senador José Maranhão (MDB-PB), que é o mais idoso da casa.

Cid disse que vinha há dois meses discutindo o processo de eleição da Casa e que tudo que previu estava acontecendo, isto é, o acirramento de ânimos e a falta de entendimento dos senadores. Ele ponderou que o presidente da sessão, o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP) colocasse em votação, para que não houvesse impasse, a proposta de suspensão da sessão, seguida de um compromisso que a próxima sessão será presidida pelo mais idoso e disse “se o senhor não for candidato tem total legitimidade para ser o presidente, mas do contrário o senhor deve declinar sim e passar para o mais idoso” frisou.

Alcolumbre acatou a questão de ordem que foi aprovada pela maioria e marcou a sessão de eleição para as 11 horas deste sábado, sob protestos da bancada do MDB, que acredita que ele não teria legitimidade para convocar a sessão.

Antes da proposta de Cid, diversos senadores se pronunciaram propondo o adiamento da sessão para a próxima terça-feira, o que seria impossível já que na segunda, dia 4, o presidente do Congresso já deve ser conhecido para receber a mensagem do Presidente da República ao Legislativo Brasileiro.