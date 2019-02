Senadores cearenses podem ser punidos por terem declarado seus votos

Durante eleição que decidiu o presidente da nova Mesa Diretora alguns parlamentares exibiram publicamente seus votos – o que havia sido proibido pelo Supremo Tribunal Federal (STF). Assim, os senadores que apresentaram publicamente a cédula de voto na eleição, entre eles, os deputados cearenses Eduardo Girão (PROS) e Tasso Jereissati (PSDB), podem sofrer penalidades por quebra de sigilo.

O artigo 60 do regimento interno da Casa assegura que “a eleição dos membros da Mesa será feita em escrutínio secreto, exigida maioria de votos, presente a maioria da composição do Senado“. Dessa forma, o nome dos parlamentares que exibiram seus votos podem ser levados ao Conselho de Ética, podendo ocasionar a “perda temporária do exercício do mandato” – artigo 10 do código de ética.

Contrariando decisão do STF, os senadores Tasso Jereissati e Girão exibiram seus votos. Girão foi um dos senadores presentes a pedir o microfone para anunciar que votaria em Davi Alcolumbre – eleito presidente da Mesa. Tasso também quebrou o sigilo e mostrou o voto no candidato do Democratas, defendo a escolha baseado na renovação do comando do Congresso.



Parlamentares que apresentaram seus votos:

Mara Gabrilli (PSDB-SP)

Flávio Bolsonaro (PSL-RJ)

Roberto Rocha (PSDB-MA)

Antonio Anastasia (PSDB-MG)

Carlos Viana (PSD-MG)

Rodrigo Pacheco (DEM-MG)

Vanderlan Cardoso (PP-GO)

Jorge Kajuru (PSB-GO)

Selma Arruda (PSL-MT)

Jayme Campos (DEM-MT)

Eduardo Girão (PROS-CE)

Dário Berger (MDB-SC)

Esperidião Amin (PP-SC)

Jorginho Mello (PR-SC)

Alessandro Vieira (PPS-SE)

Plínio Valério (PSDB-AM)

Flávio Arns (REDE-PR)

Oriovisto Guimarães (PODE-PR)

Fabiano Contarato (REDE-ES)

Marcos do Val (PPS-ES)

Rose de Freitas (PODE-ES)

Leila (PSB-DF)

Izalci Lucas (PSDB-DF)

Reguffe (Sem partido-DF)

Marcos Rogério (DEM-RO)

Randolfe Rodrigues (REDE-AP)

Davi Alcolumbre (DEM-AP)

Major Olimpio (PSL-SP)

