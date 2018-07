Seplag apresenta práticas de gestão a servidores da Justiça Federal no Ceará

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) recebeu, nessa quarta-feira (04), a visita dos servidores Marcos Heleno e Lucas Carvalho, da Justiça Federal no Ceará (JFCE). Eles atuam na Seção de Gestão Estratégica da JFCE, em Fortaleza.

De acordo com Marcos Heleno, o objetivo é iniciar relação de troca de experiências com a Justiça estadual e conhecer os trabalhos desenvolvidos na área da gestão. “O TJCE está bem a frente em relação a gestão de processos e a metodologia de monitoramento do cumprimento das metas”, elogiou.

Os servidores do TJCE, Welkey Costa do Carmo, gerente de Otimização Organizacional, e Roberta Jucá, gerente da Estratégia Institucional, conduziram a apresentação das metodologias utilizadas pelo Judiciário cearense.

“A visita é uma forma importante de trocar informações com outros órgãos que trabalham com o serviço de prestação jurisdicional. Nós sempre acabamos trocando práticas interessantes, e é uma forma de disseminar o nosso trabalho. Não deixa de ser, também, um reconhecimento do trabalho do TJCE”, afirmou Roberta Jucá.

Com informação do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará