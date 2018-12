Sérgio Moro se reúne com governadores eleitos em Brasília

Os governadores eleitos se reuniram nessa quarta-feira (12) com o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, na sede nacional da Ordem dos Advogados do Brasil, em Brasília. Durante o encontro, eles apresentaram um conjunto de propostas que esperam ver atendidas pelo novo governo.

O governador do Ceará, Camilo Santana, destacou a importância de uma ação nas fronteiras e de intensificar das atuações do Governo Federal na área.

Segundo Camilo “é necessária uma repactuação nacional porque o crime ultrapassou as fronteiras dos estados brasileiros. E, nesse sentido, defendemos que o Governo Federal possa ser o grande maestro”.

Para o governador do Ceará, é necessário que a nova gestão reveja a política do sistema prisional e amplie os recursos do Fundo Penitenciário. Segundo ele, 70% dos presos no Ceará são provisórios, e o custo dessa manutenção é muito alto.

Os governadores relataram que o futuro ministro da Justiça, Sérgio Moro, tomou nota das sugestões de cada Estado e adotou como compromisso participar de encontros com secretários de Segurança Pública durante o próximo governo.

O futuro ministro deve enviar ao Congresso Nacional as propostas de mudanças na área de Segurança Pública a partir de fevereiro. As propostas que serão enviadas e seus detalhes, no entanto, não foram tornadas pública, pois há a necessidade de uma maior discussão a respeito delas.

Ton Silva