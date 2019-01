Tá falando com ele! Sérgio Pinheiro deixa o futebol cearense aos 75 anos

Após duas décadas de TV Verdes Mares, o comentarista esportivo Sérgio Pinheiro faleceu na manhã desta sexta-feira, 4, aos 75 anos, vítima de uma infecção. Sérgio estava internado no Hospital Gastroclínica há vários dias. Ele deixa a esposa, Maria Luíza Pinheiro, uma filha e dois netos.

Ao lado de Bosco Farias e da equipe Apaixonados Pelo Futebol, na Rádio Expresso FM (104.3), o comentarista fez sucesso com análises esportivas sobre o futebol cearense. Atualmente, fazia comentários no programa das 11 hrs e, à noite, comandava o Tá Falando com Ele!, mas estava afastado do ar há pelo menos 6 meses.

O comentarista trabalhou por cerca de 20 anos, entre períodos alternados, tanto na Rádio Verdes Mares como na TV Verdes Mares. O local e horário do velório ainda não foram divulgados, mas o sepultamento ocorrerá no cemitério Parque de Paz, às 9h30 deste sábado, 5.