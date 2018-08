Sérgio Reis é submetido a uma cirurgia no coração e cancela shows

Internado desde o dia 31 de julho, o cantor e deputado federal Sérgio Reis, 78, foi submetido a uma cirurgia no coração, feita no hospital Sírio Libanês, em São Paulo.

Sem previsão de alta, o artista adiou o show que faria no dia 17 de agosto no Teatro Opus (Shopping Villa-Lobos) em São Paulo. A apresentação foi remarcada para o dia 8 de novembro. O cantor já havia cancelado a apresentação que faria nesta quinta-feira, no Carretão, em Contagem (MG).

De acordo com um boletim médico divulgado pelo hospital, o artista deu entrada com um quadro de fibrilação atrial e foi submetido à ablação da arritimia. Ele passa bem e está sendo acompanhado pela equipe do médio Roberto Kalil Filho.

Em um vídeo divulgado pela Carretão, Sérgio Reis aparece no leito do hospital e tranquiliza os fãs. “Olha o Serjão aqui hospitalizado (…) todo monitorado. Meu coração descompassou. Se olhar o monitor está 126. Tem que ser 80. Foi sangue para pulmão, enfim. Estou há nove dias me tratando e preocupado com o nosso show aí no Carretão. Mas eu não posso deixar de cantar para vocês. Dane-se a saúde… mas também não posso morrer. Tenho o Coração de Papel”, disse o cantor.

Tanto os ingressos para o show no Carretão, quanto para o show no Teatro Opus vão continuar valendo para as novas datas marcadas. Quem não puder comparecer, o valor do ingresso será devolvido.

Com informações UOL