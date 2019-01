Sertão de Canindé: Restauração do trecho Paramoti – BR-020 é concluída

A população do Sertão de Canindé já pode contar com mais um trecho rodoviário restaurado. Trata-se da rodovia CE-162, do entroncamento da CE-253 (Paramoti) até a BR-020, que está sinalizada e liberada para o tráfego. A rodovia é mais uma contemplada pelo Ceará de Ponta a Ponta, Programa de Logística e Estradas, executado pelo Departamento Estadual de Rodovias – DER, órgão vinculado à Secretaria da Infraestrutura – Seinfra.

Ao todo, 12,95 quilômetros da estrada receberam serviços preliminares, de pavimentação, revestimento asfáltico, obras d’arte correntes, drenagem, proteção ambiental e sinalizações (vertical e horizontal). O investimento no trecho foi de R$ 5.336.661,17, do Tesouro do Estado e do Banco Interamericano de Desenvolvimento – BID.

COM DER