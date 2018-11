Serviço Geológico registra novas ocorrências de minerais no Ceará

O Serviço Geológico do Brasil, CPRM, representado pela Residência de Fortaleza, REFO, apresenta nesta quinta-feira, 29, as Notas Explicativas de 3 projetos de mapeamento geológico básico realizados em Itapipoca e Irauçuba, situados no norte do Ceará; e Moçamba, no sertão-central. As regiões compõe, juntas, uma cobertura de 9075 Km².

Na Folha Itapipoca foram detectados, a partir de levantamentos de prospecção geoquímica, ouro e ferro (teores de 40 a 85%). Além disso, também foram cadastradas novas ocorrências de mármores, utilizados para extração de cal, pegmatitos favoráveis à extração de mica e feldspato, e diatomitos.

Para uso na construção civil a área oferece materiais para brita, pedra para pavimentação, areia e rocha ornamental como migmatitos, granitos e gnaisses enderbíticos (conhecido como verde netuno).

Além desses recursos minerais, a área apresenta registros de fósseis de megafauna preservados nos chamados “tanques naturais”.

Os principais minerais encontrados em Irauçuba foram as anomalias de prata, chumbo e Elementos Terras Raras (Cério e Lantânio), além das ocorrências de mármore calcítico, ferro, manganês e fosfato/urânio. Também ocorrem para utilização na construção civil areia, brita e rocha ornamental, com destaque para albita granito.

Em Mombaça, foi detectada potencialidade para substâncias metálicas como ferro, manganês e cobre, destacando-se principalmente as várias ocorrências de cromita associadas a corpos máficos-ultramáficos. Como materiais para uso na construção civil a área tem potencial para brita e rochas ornamentais.

Também será lançado o Informe de Recursos Minerais do Projeto ARIM Troia-Pedra Branca, que abordou a integração geológica de 9 folhas, na escala 1:100.000, a partir de mapeamentos recentes, cobrindo uma área de 27.225 Km².

O Informe de Recursos Minerais aborda temas sobre a litoestratigrafia, geologia estrutural, geoquímica de prospecção, inclusões fluidas e análises de espectroscopia de reflectância da área. Este conjunto de informações gerou novas perspectivas para exploração de ouro no Maciço de Troia e entorno.

O evento acontecerá no dia 29/11/2018, no auditório do Departamento de Geografia, da Universidade Federal do Ceará, Campus do Pici, a partir das 14:30h.

Serviço

Lançamento das Notas Explicativas dos mapas Geológicos no Estado do Ceará

Data: 29/11 Horário: 14h30

Local: Universidade Federal do Ceará (UFC), Auditório do Departamento de Geografia- Centro de Ciências- Campus do Pici, Bloco 911

Confirmação de presença através do e-mail: eventos.cerimonial@cprm.gov.br

Com informações da Assessoria de Imprensa