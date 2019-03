Serviço público municipal é alterado devido o feriadão em Caucaia

Posted on

Em decorrência do feriado da Carta Magna do Ceará, celebrado na próxima segunda-feira (25/3) em todo o estado, o serviço público municipal de Caucaia sofrerá modificação de expediente. Toda a Prefeitura funcionará em regime diferenciado, voltando ao normal na terça-feira (26/3).

Abrirão os chamados serviços essenciais: Hospital Municipal Abelardo Gadelha da Rocha (Parque Soledade), Maternidade Santa Terezinha (Marechal Rondon), Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) do Potira e do Centro de Caucaia, Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), rotas de limpeza urbana e fiscalização de trânsito.

Em contrapartida, os setores administrativos de todas as secretarias e órgãos da Prefeitura, as 187 unidades educacionais (escolas e anexos) da rede municipal de ensino e os 47 postos de saúde não funcionarão.

FERIADO POR QUÊ?

Vinte e cinco de março é um dia muito importante para a história do Ceará. Nessa data, em 1884, que os escravizados daqui foram libertos. À época com status de província, nosso estado foi pioneiro nesse movimento no Brasil, pois nacionalmente a abolição aconteceu somente quatro anos depois, em 1888.

O feriado é determinado pela Lei Estadual nº 8.796 e está em vigor desde 2013.

