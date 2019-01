Servidores ativos, aposentados e pensionistas do Governo do Ceará farão prova de vida no auto-atendimento do Bradesco

A partir de fevereiro de 2019 todos os servidores ativos e inativos (aposentados e pensionistas) deverão fazer a prova de vida no auto-atendimento do Bradesco. O procedimento será realizado por meio da biometria, garantindo assim um processo mais ágil e seguro.

Para fazer a prova de vida, o servidor deve digitar o número da conta e a agência, além de fazer a leitura da biometria em qualquer auto-atendimento do Bradesco no Brasil. A atividade substitui o Recadastramento Geral realizado em 2018 em todas as agências do Bradesco do Brasil.

Os servidores/pensionistas que fizeram a portabilidade e não possuem conta corrente no Bradesco precisam se dirigir a uma agência do Bradesco. Já aqueles impossibilitados de comparecer por motivos de doença grave ou por morar no exterior devem acessar o site do Recadastramento (recadastramento.seplag.ce.gov.br), imprimir o TERMO DE RECADASTRAMENTO MANUAL e dar entrada, por meio de um procurador, no protocolo da Seplag.

Os servidores/pensionistas devem fazer a prova de vida no mês do seu aniversário, com exceção dos aniversariantes de janeiro que devem procurar o auto-atendimento somente a partir de fevereiro.

A prova de vida seguirá o seguinte calendário:

Aniversariante Prova de Vida – Biometria Aniversariantes de janeiro Fevereiro / 2019 Aniversariantes de fevereiro Fevereiro / 2019 Aniversariantes de março Março / 2019 Aniversariantes de abril Abril / 2019 Aniversariantes de maio Maio / 2019 Aniversariantes de junho Junho / 2019 Aniversariantes de julho Julho / 2019 Aniversariantes de agosto Agosto / 2019 Aniversariantes de setembro Setembro / 2019 Aniversariantes de outubro Outubro / 2019 Aniversariantes de novembro Novembro / 2019 Aniversariantes de dezembro Dezembro / 2019

Com informações Governo do Estado do Ceará