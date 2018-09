Servidores elogiam programação da Semana do Trânsito no Tribunal de Justiça

Em alusão à Semana Nacional do Trânsito, celebrada de 18 a 25 de setembro, o Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) promoveu, durante a manhã desta quarta-feira (19), palestra educativa, teste de glicemia, aferição de pressão e massoterapia. Também houve distribuição de brindes e panfletos informativos, além de divulgação de serviços ofertados à população.

As atividades, direcionadas aos condutores e servidores do Judiciário cearense, foram realizadas em parceria com o Departamento Estadual de Trânsito (Detran) e o Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

Para explanar a temática: “Direção Defensiva e Abuso de Autoridade ao Volante” foi convidado o educador do Detran, Samuel Cordeiro, que falou sobre os riscos que o uso do celular, da alta velocidade e do álcool oferecem aos condutores e pedestres. “Esses três fatores têm sido os grandes vilões no trânsito. É necessário alertar, refletir e conscientizar a população de que alguns hábitos que temos ao dirigir podem oferecer muito perigo não só para nós, mas para as pessoas em volta. O alvo dessa palestra é a preservação da vida.”

Segundo o motorista Marcos Oliveira, a exposição “foi muito interessante e essencial para o nosso dia a dia. Espero que o Tribunal possa proporcionar mais capacitações como essa porque nos orienta ainda mais sobre os cuidados que devemos tomar”.

O chefe da Seção de Transporte do Tribunal, Rangel Sales, ressaltou que o “objetivo da iniciativa é promover um trânsito mais seguro para todos. Quando ampliamos o conhecimento, geramos uma maior conscientização sobre a importância de se respeitar as leis de trânsito e isso contribui para que os acidentes sejam evitados”.

Conforme o servidor Raimundo Maia, que desfrutou de todos os serviços, “é muito bom trabalhar em um órgão que promove esse tipo de atividade aos colaboradores porque a gente passa o dia aqui e, muitas vezes, deixamos de cuidar da saúde como devemos. Uma massagem como essa tira todo o estresse e isso reflete diretamente no nosso trabalho. Estou me sentindo muito bem”.

Os servidores que assistiram à palestra receberão certificado de participação. A programação das atividades foi organizada pela Seção de Transportes e a Educação Corporativa do Tribunal Justiça.

