Servidores municipais de Cedro recebem salário de julho

A Prefeitura de Cedro mais uma vez honra o seu compromisso com o pagamento dos funcionários do município. Nessa terça-feira, (31) o dinheiro foi creditado na conta dos servidores para saques e movimentações bancárias. O compromisso é uma marca forte da gestão que, por meio da Secretaria de Finanças, demonstra equilíbrio nas contas públicas.

De acordo com o prefeito, Dr. Nilson Diniz, manter o pagamento dos salários em dia é uma maneira de incentivar e motivar o servidor. “Com os salários em dia os servidores podem se programar corretamente. Essa é uma medida que oferece mais comodidade e que visa o bem-estar das famílias cedrenses que dependem desse direito”, afirma o gestor.

Além do salário, a Prefeitura adiantou, no início desse mês, a primeira parcela do 13º salário para os funcionários municipais. Ao todo, foram mais de R$ 600 mil injetados na economia local. “Tudo isso só é possível graças ao empenho da gestão em priorizar a organização das contas públicas. Quando conseguimos antecipamos o décimo terceiro e pagamento o salário em dia, todos saem ganhando. Isso movimenta e fortalece a economia e traz muitos benefícios para todos os cedrenses”, avalia o secretário de finanças, Adriano José.

Na avaliação dos colaboradores, esse cuidado da Prefeitura com os servidores é uma referência positiva. “Ficamos felizes de saber que o prefeito pensa em nós e honra com a sua palavra. Com o pagamento em dia, nós podemos nos organizar melhor financeiramente e ter mais qualidade de vida”, comemora o servidor Régis Paiva.

