Sesa dá orientações de como se prevenir de acidentes com escorpiões

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) orienta a população sobre os cuidados para evitar acidentes com animais peçonhentos. No período de quadra chuvosa, é comum o aumento desse risco, especialmente com escorpiões. O clima úmido e quente favorece o aparecimento mais frequente desses animais. Com as chuvas, os escorpiões procuram lugar para se abrigarem e acabam entrando nas casas.

Eles podem entrar nas residências através de tubulações para fiação e encanamentos de esgoto. Frestas em paredes, portas e janelas também facilitam a entrada deles nas casas. Os escorpiões procuram alimento à noite. Durante o dia, ficam escondidos em lugares escuros, como calçados, armários, gavetas, panos e toalhas em áreas de serviço e banheiros.

Por isso, é importante olhar bem as roupas e calçados antes de usá-los e andar com os pés protegidos. Nada de colocar as mãos em tocas ou buracos. É fundamental manter a casa e a área ao redor limpas. O lixo e entulhos podem servir de abrigo para escorpiões e aranhas.

Em 2018, o Ceará teve 7.161 acidentes com animais peçonhentos. Desse total, 5.090 foram por picadas de escorpião. Em caso de acidente, é necessário lavar o local da picada com água e sabão e procurar atendimento médico imediatamente. Enquanto chega ao pronto-socorro, a vítima precisa ficar em posição de repouso e com o membro que foi picado para cima.

Atendimento

O atendimento dos casos de acidentes por animais peçonhentos é realizado em unidades hospitalares de referência, localizadas nas cinco macrorregiões de saúde: Instituto Dr. José Frota (IJF), em Fortaleza; Hospital Regional Norte, em Sobral, e Hospital Regional do Cariri, em Juazeiro do Norte, ambos do Governo do Ceará; Maternidade Maria José, em Quixadá, e Hospital Regional Casa e Saúde de Russas.

com Sesa