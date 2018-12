Sesa realiza teste rápido para HIV nos Vapt Vupt de Antônio Bezerra e Messejana nesta quarta-feira

As atividades da Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids e outras infecções sexualmente transmissíveis (IST) têm sequência no Dezembro Vermelho. A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realizará a Mobilização Fique Sabendo – Teste Rápido para HIV nesta quarta-feira, 19, no Vapt Vupt Antônio Bezerra, e na quinta-feira, 20, no Vapt Vupt de Messejana, das 8 às 12 horas.

Ter um diagnóstico positivo do HIV precocemente permite que o paciente comece o seu tratamento no momento certo e tenha uma melhor qualidade de vida. Além disso, mães soropositivas podem aumentar suas chances de terem filhos sem o HIV, se forem orientadas corretamente e seguirem o tratamento recomendado durante o pré-natal, parto e pós-parto.

Os testes para detectar o vírus HIV são realizados pelo Sistema Único de Saúde (SUS) sigilosa e gratuitamente. Ao receberem o resultado, os pacientes passam por um processo de aconselhamento, feito de forma cuidadosa, com o objetivo de facilitar a interpretação do resultado. Neste ano, até o mês de outubro, 186.367 testes rápidos para diagnóstico do HIV foram realizados no Ceará.

Instituída pela Lei Federal nº 13.504, de 7 de novembro de 2017, a Campanha Nacional de Prevenção ao HIV/Aids tem o foco na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com HIV/Aids. Durante todo o mês, as fachadas da Sesa e do Hospital São José, unidade de referência no tratamento de pessoas com Aids da rede pública do Governo do Ceará, estarão iluminadas na cor vermelha.

As ações do Dezembro Vermelho são realizadas em parcerias entre o poder público e sociedade civil, de acordo com as diretrizes SUS para enfrentamento da Aids e outras IST. A programação no Ceará agendou atividades como encontro com os profissionais dos serviços de referência em HIV/Aids, oficinas de prevenção, monitoramento e avaliação das ações de controle das IST, HIV/Aids e Hepatites Virais, realização de teste rápido, mobilizações nas escolas.

De acordo com a atualização semanal das Doenças de Notificação Compulsória, referente à Semana Epidemiológica 49 (até 8 de dezembro), publicada pela Secretaria da Saúde do Estado, foram confirmados este ano 1.317 casos de infecção por HIV, 715 de Aids e 128 óbitos pela doença.

