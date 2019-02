Sesa realiza testes rápido de HIV e sífilis nos dias 27 e 28

A Secretaria da Saúde do Ceará (Sesa) realiza nesta quarta-feira (27) e quinta (28), das 14 às 18 horas, teste rápido para HIV e sífilis no Shopping Benfica. Os testes são feitos a partir da coleta de uma pequena quantidade de sangue da ponta do dedo e fluído oral.

Os exames, colocados em um dispositivo de testagem, dão o resultado minutos depois. Dependendo do diagnóstico, os encaminhamentos para os serviços de atendimento em doenças sexualmente transmissíveis serão feitos na hora.

A testagem rápida é um serviço ofertado o ano todo nas Unidades Básicas de Saúde. Para fazer, basta procurar o posto de saúde mais próximo da sua casa.

Programação

A programação de Carnaval da Sesa deu início na última segunda, 25. As atividades encerram nesta sexta-feira, 1º de março. Das 8 às 12 horas, haverá mobilização na Rodoviária de Fortaleza, em parceria com a Secretaria de Saúde do Município. Os profissionais da saúde vão falar da importância do uso de preservativos, entregar folder informativos e fazer distribuição de camisinhas.

Infecções Sexualmente Transmissíveis

O uso do preservativo masculino ou feminino em todas as relações sexuais é o método mais eficaz para evitar a transmissão das infecções sexualmente transmissíveis (IST). A camisinha masculina ou feminina pode ser retirada gratuitamente nas unidades básicas de saúde.

As IST são transmitidas por sexo oral, vaginal e oral. Podem aparecer feridas, corrimentos e verrugas, principalmente na vagina, pênis e ânus. São causadas por vírus, bactérias ou outros microrganismos. Em ambos os sexos, tornam o organismo mais vulnerável a outras doenças.

A falta de tratamento das pessoas com IST pode causar esterilidade; câncer; maior risco de contrair HIV/ aids; transmissão durante a gestação, causando sífilis congênita, parto prematuro, má formação ou até mesmo a morte.

Neste ano, até 9 de fevereiro, o Ceará registrou 16 casos de HIV, 9 casos de aids e 4 óbitos, 27 de sífilis congênita e 57 de sífilis em gestante.





Serviço

Testes Rápido para HIV e sífilis

Dias: 27 e 28 de fevereiro (quarta e quinta-feira)

Horário: 14 às 18 horas

Local: Shopping Benfica, piso L1, próximo ao TRE

Av. Carapinima, 2200, Benfica, Fortaleza

com Sesa/CE