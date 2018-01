Sessão solene de recondução de Plácido Rios ao cargo de procurador-geral de Justiça acontece amanhã

O procurador-geral de Justiça do Ceará Plácido Barroso Rios será reconduzido ao cargo para o biênio 2018-2019 em sessão solene a ser realizada nessa, quinta-feira, 4, na sede da Procuradoria Geral de Justiça (PGJ). No dia 19 de dezembro, o governador do Estado, Camilo Santana, referendou a recondução de Plácido Rios, após ele ter ficado em primeiro lugar, com 286 votos, na lista tríplice da eleição realizada pelo Ministério Público do Estado do Ceará (MPCE) no dia 1º de dezembro.

Já confirmaram presença a vice-governadora Izolda Cela, representando o governador Camilo Santana; o prefeito de Fortaleza Roberto Cláudio; o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE), desembargador Washington Luis Bezerra de Araújo, representando o presidente do TJCE, desembargador Gladyson Pontes; a conselheira do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), desembargadora Iracema do Vale; o presidente da Ordem dos Advogados do Estado do Ceará (OAB Ceará), Marcelo Mota; a presidente da Associação Nacional dos Membros do Ministério Público (Conamp), Norma Angélica Reis Cardoso Cavalcanti; e o corregedor-geral do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), Orlando Rochadel.

Também foram convidados para a solenidade procuradores-gerais de outros Estados, representantes de diversos movimentos sociais do Ceará, os mediadores comunitários do Programa dos Núcleos de Mediação do MPCE, os presidentes da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará e da Câmara Municipal de Fortaleza, deputado estadual Zezinho Albuquerque e vereador Salmito Filho; o presidente do Conselho Nacional de Procuradores-Gerais do Ministério Público dos Estados e da União, Sandro José Neis; e a defensora pública geral do Estado do Ceará, Mariana Lobo.

Plácido Rios é natural de Fortaleza (CE). Ingressou no MPCE em 1996. Foi defensor público e professor da Universidade Federal do Ceará (UFC). Cursou três especializações: Direito Público; Direito Ambiental e Direito e Processo Constitucional. É Mestre em Direito e Gestão de Conflitos pela Universidade de Fortaleza (Unifor). No MPCE, exerceu cargo de auxiliar da Procuradoria Regional Eleitoral; Procurador de Justiça convocado; membro da Comissão de Concurso para Promotor de Justiça; Coordenador do Centro de Apoio Eleitoral e presidente da Associação Cearense do Ministério Público (ACMP). Exerceu o cargo de procurador-geral de Justiça neste biênio 2016-2017 e atualmente preside o Grupo Nacional de Combate às Organizações Criminosas (GNCOC), do Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça (CNPG).

Com informação do Ministério Público do Estado do Ceará