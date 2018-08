Sessão solene homenageia Dia do Soldado

A Assembleia Legislativa do Ceará, em conjunto com a Câmara Municipal de Fortaleza, realiza, na quinta-feira (23), às 15h, no Plenário 13 de Maio, sessão solene em homenagem ao Dia do Soldado.

De acordo com o autor do requerimento na AL, deputado Manoel Duca (PDT), a data, comemorada anualmente no Brasil no dia 25 de agosto, celebra a atividade dos soldados do Exército Brasileiro que trabalham e lutam pela proteção da nação. “É de suma importância a realização da homenagem a esses homens e mulheres que dedicam suas vidas a defender a soberania nacional”, destaca o parlamentar. O vereador Dr. Porto (PRTB) lembra que o Dia do Soldado é também uma homenagem ao nascimento de Luiz Alves de Lima e Silva, o Duque de Caxias, patrono do Exército Brasileiro, que ficou conhecido como “o Pacificador”. Na oportunidade, serão homenageados com a entrega de certificados a 10ª Região Militar(10ª RM), a Banda de Música da 10ª Região Militar, a Associação dos Oficiais da Reserva (Aore/CE), a Assessoria Parlamentar do Exército Brasileiro e o segundo-sargento José Roberto de Sousa Braga.

Com informação da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará