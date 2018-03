Sessão solene marca o Dia Internacional do Consumidor na Assembleia

Entidades e personalidades que se destacaram em 2017 em prol da proteção e defesa do consumidor foram homenageadas nessa quinta-feira (15), no Plenário 13 de Maio da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, em sessão solene alusiva ao Dia Internacional do Consumidor. O evento faz parte da programação da Semana do Consumidor na AL e atendeu a requerimento do deputado Fernando Hugo (PP), subscrito pelos deputados Joaquim Noronha (PRP) e Fernanda Pessoa (PR).

O procurador-geral de Justiça, Plácido Rios; a vice-procuradora-geral, Vanja Fontenele; e a secretária-executiva do Decon, promotora de Justiça Ann Celly Sampaio, foram homenageados durante a sessão solene. No evento, Plácido Rios foi representado pela vice-procuradora-geral, Vanja Fontenele.

Atuante na defesa dos direitos do consumidor desde 2012, Ann Celly Sampaio destacou alguns avanços nessa área, como a implantação do posto de atendimento bilíngue do Decon no Aeroporto Internacional Pinto Martins, com funcionamento 24 horas. “Esse posto funciona desde 2013, com atendimento para turistas e fortalezenses em trânsito, e tem recebido inúmeras reclamações”, explicou. Outra conquista ressaltada foi a gestão da Plataforma de Atendimento Virtual (consumidor.gov.br), que já conta com mais de 300 empresas cadastradas.

Também receberam homenagens a oficial de gabinete da Secretaria Executiva do Decon, Camille Sena; e o assessor jurídico da Secretaria Executiva do Decon, Ismael Braz.

Com informações da Assembleia Legislativa do Ceará