Sessenta pássaros são resgatados durante operação do Ibama

Mais de sessenta pássaros foram resgatados, na Serra da Meruoca, na região Norte do estado, em uma operação do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) em conjunto com policiais do Batalhão de Polícia do Meio Ambiente das cidades de Juazeiro do Norte e Fortaleza. Entre as espécies apreendidas em cativeiro, dez estão ameaçadas de extinção.

