Sessões plenárias da Câmara de Fortaleza devem ser realizadas no período da tarde

Retomando os encontros entre a Mesa Diretora e o Colégio de Líderes, o presidente da Câmara Municipal de Fortaleza, discutiu a possibilidade das sessões plenárias da Casa Legislativa serem transferidas do período da manhã para a tarde. Nos encontros, o presidente Salmito Filho (PDT) debateu o assunto com os representantes das bancadas partidárias. Segundo ele, a CMFor durante o ano de 2017 passou por diversas intervenções na estrutura administrativa, pautas sempre deliberadas pela Mesa Diretora e o colegiado.

Salmito Filho destacou a implantação do sistema de videomonitoramento e a modernização do acesso as dependências da Casa do Povo, com a implantação da biometria. “Nós realizamos uma tarde de trabalho em que discutimos e deliberamos sobre a entrada biométrica na CMFor e o monitoramento para uma maior segurança aos visitantes da Casa”, disse o parlamentar.

O presidente Salmito Filho apresentou ao colegiado a possibilidade de alteração no horário da realização das sessões ordinárias da Câmara de Fortaleza. Atualmente as sessões têm início no período da manhã e com a alteração passará para o horário da tarde, a partir das 14h. “O Colégio de Líderes entrou em consenso, mas procuraremos todos os vereadores para tentar pactuar esse novo horário. Pela manhã ficarão as reuniões das Comissões Técnicas, audiências públicas e as visitas às Secretarias do Poder Executivo de Fortaleza. A noite a realização das sessões solenes”, frisou.

Ainda de acordo com o representante máximo do Legislativo Municipal, a TV Fortaleza passará a gravar as reuniões das Comissões Técnicas que serão transmitidas durante a programação da emissora, garantindo uma maior transparência dos trabalhos da CMFor. “Foi uma reunião demorada com muitos pontos em pauta. Trabalhamos com todos os líderes e bancadas partidária da Câmara de forma democrática e consensual”, finalizou.

Com informações da Agência CMFor