Sete em cada dez brasileiros só leem os títulos das notícias, diz estudo

Um estudo exclusivo feito pela DNPontoCom de Curitiba, revela que 7 a cada 10 brasileiros da geração Z – ou seja, aquelas pessoas nascidas no fim da década de 1990 até 2010 – leem apenas os títulos das notícias e não prestam atenção no contexto apresentado.

Agora no que se refere a geração X, que são as pessoas que nasceram entre 1960 e 1982: o estudo aponta que 6 a cada 10 tem mais paciência em ler uma notícia no portal, mas mesmo assim ainda tem dificuldades em reconhecer sites de credibilidade.

E por fim, 6 a cada 10 da geração Y – que é constituída por pessoas que nasceram entre 1980 e 1990 – pesquisam em mais de uma fonte a mesma notícia.

O levantamento foi feito com base nos dados coletados da internet, onde foram analisados mais de 23.400 perfis de redes sociais.

COM AGÊNCIA DO RÁDIO MAIS