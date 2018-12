Sete habilitações para adoções internacionais são homologadas por Comissão

A Comissão Estadual Judiciária de Adoção Internacional (Cejai/CE) do Tribunal de Justiça do Ceará (TJCE) deferiu, nesta segunda-feira (10/12), a habilitação de sete pretendentes internacionais para o processo de adoção. A audiência foi conduzida pela desembargadora Maria Vilauba Lopes, presidente da Cejai/CE, no Palácio da Justiça, bairro Cambeba, em Fortaleza.

Todos os setes pretendentes são casais de origem italiana, que não escolheram sexo específico das crianças ou adolescentes, mas deram preferência para aqueles entre oito e dez anos de idade.

Agora, será expedido certificado e os casais poderão dar início à adoção junto à 3ª Vara da Infância e da Juventude do Fórum Clóvis Beviláqua. “Essas habilitações são importantes porque os casais cadastrados no âmbito nacional nem sempre atendem a todos os perfis das crianças que estão disponíveis nas unidades de acolhimento. Essas outras opções, nos termos do Estatuto da Criança e do Adolescente, são importantes para dar a oportunidade de essas crianças terem uma família”, disse a juíza auxiliar da 3ª Vara da Infância e da Juventude, Mabel Viana Maciel.

Participaram também da audiência os juízes Francisco Jaime Medeiros Neto (4ª Vara da Infância e da Juventude); Manuel Clístenes de Façanha e Gonçalves (5ª Vara da Infância e da Juventude) e Raimundo Deusdeth Rodrigues Júnior (2ª Vara da Infância e da Juventude).

COM TJCE