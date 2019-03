Sete municípios registram acúmulos superiores a 100mm nas últimas 24 hrs

Os municípios de Lavras da Mangabeira, na Região Metropolitana do Cariri, e Ibiapina, na Serra da Ibiapaba, registraram os maiores acúmulos de chuva nas últimas 24 horas. Os dados consideram precipitações registradas até às 8h55 deste domingo (24).

Em Lavras da Mangabeira o acúmulo foi de 148.6 mm, já em Ibiapina, a chuva chegou aos 126.0 mm.

Segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos (Funceme), a previsão para o domingo é de céu nublado em todas as regiões.

Solonópole, no Sertão Central, e Cedro, região do Cariri, também registraram chuvas acima de 100 mm em 24 horas. Solonópole registrou 122 mm, e em Cedro chegou a chover 115,3 mm. Além deles, Coreaú teve 108.0 mm e Abaiara, 105.0 mm.

Para a segunda-feira (25), feriado no Ceará, a previsão da Funceme é de nebulosidade variável com eventos de chuva em todas as regiões do Ceará.

10 maiores chuvas por posto no dia:

Lavras Da Mangabeira (Posto: Lavras Da Mangabeira) : 148.6 mm

Ibiapina (Posto: Ibiapina) : 126.0 mm

Solonópole (Posto: Açude Tigre) : 122.0 mm

Cedro (Posto: Ematerce) : 115.3 mm

Lavras Da Mangabeira (Posto: Iborepi) : 109.0 mm

Coreaú (Posto: Sitio Urubu) : 108.0 mm

Abaiara (Posto: Abaiara) : 105.0 mm

Lavras Da Mangabeira (Posto: Mangabeira) : 100.0 mm

Lavras Da Mangabeira (Posto: Amaniutuba) : 97.0 mm

Aurora (Posto: Sitio Tipi) : 96.7 mm