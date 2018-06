Setor têxtil cearense exporta US$ 12,2 milhões no acumulado do ano

As vendas externas do setor têxtil cearense, de janeiro a abril de 2018, mostraram um crescimento de 14,8%, em relação ao mesmo período de 2017, chegando à marca de US$ 12,2 milhões. O saldo comercial se mantém negativo, mas numa situação mais saudável, já que o aumento do valor exportado foi acompanhado de uma redução das importações em 36,5%, que chegaram em 2018 à cifra de US$ 38,6 milhões.

Os dados fazem parte do Estudo Setorial elaborado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Estado do Ceará (FIEC). A Argentina é o principal destino das exportações cearenses, com US$ 7,0 milhões, o que representa mais da metade das exportações cearenses. Já a China se coloca como principal fornecedor do Estado com US$ 19,3 milhões.

Sobre o CIN

O Centro Internacional de Negócios auxilia as empresas na inserção no mercado internacional, promovendo a cultura exportadora no Estado do Ceará. O CIN faz parte da Federação das Indústrias do Estado do Ceará – FIEC, que junto com Serviço Social da Indústria – SESI Ceará, Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial – SENAI Ceará e Instituto Euvaldo Lodi – IEL Ceará formam o Sistema FIEC.

Com informações da FIEC