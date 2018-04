Setur leva principais destinos do Ceara à maior feira de turismo do País

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) está participando nesta semana da sexta edição da World Travel Market (WTM) América Latina, realizada de 3 a 5 de abril, em São Paulo. Os principais destinos do Estado estão sendo divulgados na maior feira de turismo do Brasil.

Além da capital Fortaleza, os visitantes podem conhecer mais sobre as praias do litoral leste e oeste, as serras, a região do Cariri e outros destinos no Interior, como Quixadá e Canindé. Além deles, atrativos como artesanato e gastronomia também estão tendo destaque.

A participação do Ceará contou também com representantes da Associação Brasileira da Indústria de Hoteis (ABIH). “Em uma feira de negócios como a WTM é fundamental essa parceria com os hoteleiros, que estão na ponta da cadeia de turismo. Para nós, como Estado, nossa participação contribui para promover fortemente nosso destino numa feira que reúne as principais lideranças do turismo na América Latina”, destaca o secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

O secretário também destaca a força do mercado de São Paulo. “É o nosso principal emissor de turistas para o nosso Estado. Por isso precisamos investir e ampliar nossas ações aqui, isso impacta diretamente no número de turistas que recebemos”, completa. A WTM América Latina recebeu cerca de 600 expositores e 10 mil visitantes.

Com informações da Setur