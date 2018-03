Setur participa da maior feira de turismo da Europa

A Secretaria do Turismo do Ceará (Setur) participa esta semana da ITB Berlim, na Alemanha, considerada a maior feira de turismo da Europa. O evento, que teve início nesta quarta-feira (7) e segue até o próximo domingo (11), conta com 10 mil expositores e cerca de 110 mil visitantes. A feira reúne os principais destinos e setores de turismo do mundo, distribuídos em 26 pavilhões da Messe Berlin.

Para ter mais visibilidade com o público alemão, a Setur apostou mais uma vez em estande próprio, destacando os principais atrativos do Ceará. Hoje, a Alemanha é um dos principais mercados emissores de turistas estrangeiros para o Ceará, ocupando o quinto lugar no ranking. Fortaleza conta com um voo direto para Frankfurt operado pela Condor, que irá acrescentar mais uma frequência a partir de junho deste ano.

“Durante o ano passado, foram quase 25 mil turistas da Alemanha, o que representa cerca de 10% do total de visitantes estrangeiros que o Ceará recebeu em 2017. O turista alemão visita o Ceará atraído especialmente pelas boas condições para a prática do kitesurfe. Além disso, somos um destino com sol e boa temperatura durante o ano inteiro, com opções para esportistas e famílias”, destaca o secretário do Turismo, Arialdo Pinho.

Com informações da Setur