Sexta sangrenta em Milagres, com 14 mortos, ganha manchetes nacionais e internacionais

Os ataques a agências bancárias, ocorrido na madrugada dessa sexta-feira (7) deixou 14 mortos, teve grande repercussão nna imprensa nacional e internacional.

Os veículos destacaram em suas informações que o Ceará é um dos estados mais violentos do País. Em todos os sites a operação dos policias, as imagens dos cadáveres e as fotos dos explosivos, ganharam destaque nas matérias publicadas..

Confira as manchetes nos principais sites nacionais sobre o ataque:

Tentativa de assalto deixa bandidos e reféns mortos no interior do Ceará (Folha de S. Paulo)

Chega a 14 total de mortos em tentativa de assalto a bancos no interior do Ceará (O Globo)

Ataques a bancos com reféns deixam 14 mortos no Ceará (Extra)

Tentativa de assalto a bancos deixa pelo menos 14 mortos no Ceará (Estadão)

Midia Internacional

Na imprensa internacional, site da ABC, famosa rede de TV norte-americana, destacou o caso como manchete “12 mortos em tentativa de roubo a banco, tiroteio policial no Brasil” e a imagem dos explosivos apreendidos na cidade.

Já CBS, rede de televisão, também enfatizou que o “Ceará é um dos estados mais violentos do Brasil”. O site mostrou imagem dos corpos das vítimas sendo carregados pela equipe forense.

A BBC, rede Britânica de notícias também destacou o caso em seu site, a cidade de Milagres foi identificada em um mapa, onde destacaram a estratégia dos bandos em bloquear uma rodovia e de tomar a família em um veículo como refém.

O jornal inglês Mirror deu ampla cobertura do caso, publicando, em seu site, diversas imagens relacionadas ao crime.