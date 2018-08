Shopping oferece cursos gratuitos para idosos em agosto

Todas as semanas, o Espaço da Melhor Idade promove atividades que contribuem para a saúde e o bem-estar do público da terceira idade.As aulas acontecem gratuitamente de 14 a 30 de agosto e a programação inclui cursos de crochê e oficinas de artesanato.

Para participar, os idosos podem comparecer de terça a quinta-feira, das 14h às 17h, no Espaço, que fica localizado próximo à Le Biscuit, no Piso L2 do RioMar Kennedy.

Saúde

Além das oficinas manuais, o shopping recebe de segunda a quinta-feira o Núcleo do Projeto Saúde, Bombeiros e Sociedade do Corpo de Bombeiros Militar do Ceará, que oferece aulas gratuitas de ginástica. As aulas são ministradas gratuitamente por profissionais do Corpo de Bombeiros das 17h30 às 18h30, no Estacionamento Interno do RioMar Kennedy, no Piso E2.

SERVIÇO

Espaço da Melhor Idade

Data: 14 a 30 de agosto

Horário: 14h às 17h

Local: Piso L2 – RioMar Kennedy (Av. Sargento Hermínio Sampaio, 3100 – Presidente Kennedy)

Entrada gratuita

Telefone: (85) 3089.0909

Programação

14, 21 e 28 de agosto (terça-feira)

14h – Aula de Crochê

22 e 29 de agosto (quarta-feira)

14h – Aula de Artesanato

16, 23 e 30 de agosto (quinta-feira)

14h – Aula de Crochê

Com informação da A.I