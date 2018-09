Simpósio discute segurança eletrônica em Fortaleza

A Associação Brasileira das Empresas de Sistemas Eletrônicos de Segurança (ABESE) promove nesta terça-feira, 11 de setembro, em Fortaleza, o Simpósio ABESE de Segurança Eletrônica. O evento gratuito tradicionalmente roda o país disseminando conhecimento sobre o mercado de segurança eletrônica por meio de palestras de consultores especialistas do setor e apresentações dos principais players.

Com o tema Segurança Eletrônica – Um Mercado Sem Fronteiras, a abertura contará com a presença da presidente da ABESE, Selma Migliori, falando sobre o momento atual do setor, além da participação de autoridades locais como Luiz Silveira Gomes – Coordenador de Tecnologia da Informação e Comunicação, que estará representando Antônio Azevedo Vieira Filho, secretário Municipal da Secretaria Municipal de Segurança Cidadã.

Apesar dos problemas com violência na capital cearense, considerada uma das mais violentas do Brasil, Fortaleza conseguiu diminuir o número de crimes letais intencionais em junho de 2018, apresentando uma queda de 38,9% em relação ao mesmo período no ano passado.

O Governo do Estado tem adotado duas estratégias: reforço contra a mobilidade do crime, com investimentos em videomonitoramento e informatização dos dados, além da territorialização do policiamento. O cenário é de saída do modelo estatístico, adotado em todo Brasil, para a análise preditiva, prevendo onde os crimes podem acontecer e, nesses locais, passamos a fixar o policiamento.

“Existe um esforço da parte do Governo do Estado do Ceará para diminuir os índices de violência em toda a região e a segurança eletrônica entra como uma forte aliada nessa empreitada. Tecnologias como videomonitoramento, informatização de dados, rastreamento, reconhecimento facial podem auxiliar as autoridades a prevenir e combater mais crimes”, afirma Selma.

Na programação constam os tópicos mais relevantes para os gestores desse mercado, como segurança eletrônica no monitoramento de shopping centers e condomínios, portaria remota, videomonitoramento, os impactos da reforma trabalhista e da lei do setor e tópicos sobre marketing e vendas. Além da exibição prática das principais tecnologias e soluções do mercado. A programação completa, sujeita à alterações, está disponível no site: CONFIRA AQUI!

Já no dia 12 de setembro, por meio do Centro de Capacitação ABESE (CCPA), a entidade promove o curso “Como Desenvolver Projetos de Segurança Eletrônica Eficientes e Inovadores”, ministrado por Claudio Procida, sócio da Engerisco -Treinamentos Especializados e consultor especialista em Gerenciamento de Projetos. Direcionado para analistas comerciais e consultores de vendas, as inscrições acontecem pelo site: CONFIRA AQUI!

A presidente da entidade ressalta a importância da constante atualização dos tomadores de decisão do setor, frente ao grande potencial do segmento de sistemas eletrônicos de segurança, que registrou uma média de crescimento de 8% nos últimos cinco anos.

“Segurança pública é hoje a principal pauta do país, definida como prioridade pelo presidente Michel Temer. Portanto, no combate à criminalidade, é fundamental disseminar conhecimento sobre segurança eletrônica e fomentar negócios”, diz Selma.

SIMPÓSIO ABESE FORTALEZA – 11 DE SETEMBRO DE 2018

Iate Plaza Hotel – Avenida Beira Mar, 4.753 – Mucuripe

08h00 às 18h30

Inscrições gratuitas: http://abese.win/abese_fortaleza

VAGAS LIMITADAS