Sinalize já aplicou 35 mil metros quadrados de asfalto em Caucaia

Iniciado no último dia 3 de setembro, o programa Sinalize já representa uma importante melhoria para a malha viária de Caucaia. Em menos de três semanas de execução, a força-tarefa da Prefeitura e do Governo do Estado já aplicou 48,5% do asfalto previsto para toda a operação.

Isso representa cerca de 35 mil metros quadrados de asfalto novo nas ruas e avenidas do município. Serão colocados, ao todo, 70 mil metros quadrados de asfalto em 41 vias, que estão recebendo também novas sinalizações horizontal e vertical.

Além disso, o Sinalize já utilizou 86% do calçamento previsto no programa. Por ser uma cidade de grande porte, o segundo maior município do Ceará, Caucaia recebeu a maior quantidade de asfalto liberada pela Casa Civil do Governo e pelo Departamento de Trânsito do Estado do Ceará (Detran-CE).

Nessa quarta-feira (19/9), foi inciada a pavimentação asfáltica em ruas do bairro Grilo. As próximas localidades beneficiadas serão: Alto do Guarrote, Curicaca, Cabatan e Patrícia Gomes. Já foram concluídas as pavimentações em asfalto em diversas vias do Parque das Nações, Nova Metrópole, Tabapuazinho e Novo Paraíso.

Com o Sinalize, Prefeitura e Governo pretendem reduzir o ainda elevado índice de mortalidade em acidentes de trânsito. As obras estão orçadas em R$ 2,3 milhões e vão beneficiar diretamente 11 bairros: Tabapuazinho, Curicaca, Grilo, Patrícia Gomes, Parque das Nações, Boa Vista, Genipabu, Nova Metrópole, Novo Paraíso, Cabatan, Alto do Garrote.

Confira algumas ruas beneficiadas pelo Programa:

GRILO

Rua Santa Rita

Rua Florêncio Matias

Rua Júlia da Silva Oliveira

CABATAN

Rua Francisco da Rocha Martins

Rua São João

Rua São José

Rua São Pedro

Rua Santa Luzia (Igreja)

CURICACA

Rua Vicente Luís O. Filho

Rua José Maria da Silva

Rua Raimundo Nonato Alexandre

ALTO DO GARROTE

Av. João Cordeiro

Rua Maria Cavalcanti Pereira Goes

Rua SDO 01

Rua Francisco Gadelha

Rua D

PARQUE DAS NAÇÕES

Rua Inglaterra

Rua Alemanha

PARQUE BOA VISTA

Rua Amazonas / Rua das Flores

GENIPABU

Rua José Gomes / Rua General Mourão Filho

Rua São José / Rua Vicente Ribeiro do Nascimento

NOVA METRÓPOLE

Rua SDO 01 / Rua E

Rua Z

Av. Contorno Oeste

Rua 4

Rua 5

TABAPUAZINHO

Rua Quixadá

Rua Acaraú

Rua Rodolfo Teófilo

NOVO PARAÍSO

Rua Maria da Piedade

Rua Ary Toledo

Rua Fausto Nilo

Rua 01

Rua 02

Rua José Marinho

PATRÍCIA GOMES

Rua 23 de Maio

Rua 29

Rua 30

Com informação da A.I