Sindicato dos Oficiais de Justiça tem nova diretoria a partir desta quarta

A nova diretoria do Sindicato dos Oficiais de Justiça do Ceará (Sindojus-CE) toma posse, nesta quarta-feira, 4, às 10 horas, em solenidade a ser realizada no Auditório Murilo Aguiar da Assembleia Legislativa. A nova diretoria foi eleita para um mandato de três anos (2018-2021). O presidente eleito, Vagner Venâncio, tem como um dos principais desafios o fortalecimento da luta em defesa da imagem dos oficiais de Justiça.

Vagner, que liderou a Chapa “Sindojus de todos nós, democracia e luta”, foi eleito presidente no dia 29 de maio com 57,5% dos votos válidos (318). Neste pleito, duas chapas disputaram a eleição. A Chapa 2, cujo slogan era: “Renovação: somos todos oficiais de justiça”, teve 233 votos – o equivalente a 42,1%. Outros 0,36% foram votos nulos (2). Ao todo, 553 votos foram registrados em todo o Estado, o que representa 74,2% da categoria.

Nova Diretoria

A Diretoria Executiva é composta por Vagner Venâncio como presidente, Ranieria Lima (vice-presidente), Cristiano Régis (primeiro secretário), Damião Gomes Júnior (segundo secretário), Luciano Júnior (diretor financeiro), Nilmar Aquino (vice-diretor financeiro), Carlos Eduardo Melo (diretor jurídico), Glauber Maia (diretor de comunicação), Francisco Régis Feijão (diretor de formação sindical), José de Mendonça (diretor de patrimônio), Margarida Brasil (diretora dos aposentados) e Fernanda Garcia (diretora social de cultura, esporte e lazer).

Crédito da foto: Milton Figueiredo