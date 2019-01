Sindiônibus: frota de ônibus não está completa

Após ter afirmado através de nota, neste domingo (6), que Fortaleza teria frota integral de ônibus com policiais embarcados, o Sindiônibus admite que que a circulação dos coletivos não está normalizada.

+ Confira a matéria completa:

Fortaleza terá frota integral de ônibus na segunda com policiais embarcados

O junto com a polícia do Estado do Ceará, foi realizado um planejamento de segurança para garantir o funcionamento do transporte público, contando com policiais embarcados, à paisana, além de motocicletas e viaturas fazendo a escolta.

No entanto, sindicato afirmou que não foi possível manter 100% da frota porque ainda há “áreas críticas” na cidade.

De acordo com o Sindiônibus, são 1300 ônibus que estão circulando hoje. A quantidade pode alterar dependendo das condições de segurança.



Confira a nota na íntegra:

“Diferente de dias normais, a operação de transporte de hoje (07/01) é controlada a cada momento, reagindo pontualmente a necessidades de reforço, sempre priorizando a segurança. É necessário sincronismo com as forças policiais e com a inteligência da polícia, mas estamos fazendo da maneira mais ágil possível.

Infelizmente, detectamos áreas críticas em termos de segurança e estas acabam por ser ainda mais prejudicadas, começando mais tarde a operação.

Já conseguimos soltar pela manhã mais de 1.300 ônibus para atender Fortaleza e região metropolitana. Com todo o cuidado, continuaremos reforçando o serviço ao longo do dia, à medida que a avaliação de segurança permita. Sentimos muito pelos transtornos e contamos com a compreensão de todos.”