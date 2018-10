Sine oferta 1.160 vagas de trabalho em Fortaleza

As unidades de atendimento do Sine Municipal, equipamentos da Prefeitura de Fortaleza, geridos pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Ministério do Trabalho, estão disponibilizando 1.160 vagas de trabalho em Fortaleza, incluindo Pessoas com Deficiência (PcD).

Estão abertas 256 vagas para reparador e instalador de linhas telefônicas, 133 vagas para técnico telecomunicações, 123 para vendedor, 100 vagas para teleoperador, 80 vagas para técnico cabista, além de vagas para técnico em fibra óptica (76), coordenador de obras (40), balconista de açougue (50), açougueiro (50), auxiliar de linha de produção (13), operador de caixa (12), auxiliar de limpeza (10), auxiliar de estoque (8), entre outras ocupações.

Os interessados devem comparecer em uma das unidades do Sine Municipal, localizadas nas sedes das Secretarias Regionais I, III e V, com RG, CPF, carteira de trabalho, comprovante de endereço, de escolaridade e de cursos realizados. Os currículos recebidos farão parte de um banco de dados para futuras vagas.

Saiba mais

No Sine Municipal a população pode realizar serviços de intermediação de mão de obra, habilitação para o seguro desemprego, inscrição e encaminhamento para cursos de qualificação. Empresas interessadas também podem divulgar suas vagas, gratuitamente. O atendimento nas unidades é realizado de segunda à sexta-feira, sempre das 8h às 12h e das 13h às 17h.

COM INFORMAÇÕES DO SINE