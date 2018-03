Sistema Ceará Transparente recebe prêmio internacional iF Design Award

A Controladoria e Ouvidoria Geral do Estado do Ceará (CGE), junto a Caiena – Tecnologia e Design e o Banco Mundial recebeu, nesta sexta-feira (09), em Munique, na Alemanha, o prêmio iF Design Award 2018, na categoria Design de Serviços/UX para Governos e Instituições, pelo desenvolvimento do Sistema Ceará Transparente. O projeto foi o único brasileiro premiado na categoria.

Organizado anualmente desde 1953, o iF Design Award é o maior prêmio de design do mundo. Nesta edição, cerca de 6.400 projetos foram inscritos, de 54 países. Entre os vencedores estão empresas como Apple, Samsung e BMW.

O Ceará Transparente foi escolhido como projeto vencedor por um júri composto por 63 especialistas de todo o mundo. O destaque se deve pela utilização de metodologias de design para, desde o início, colocar o cidadão no centro do processo de desenvolvimento do Sistema, cujo objetivo é facilitar o diálogo entre a sociedade e o Governo.

O sistema reúne três dimensões em uma única plataforma: Ouvidoria, Transparência e Acesso à Informação. O Ceará Transparente estabelece um novo patamar de relacionamento entre os cidadãos cearenses e o Estado, facilitando e tornando mais ágil o acesso aos serviços de Ouvidoria, Transparência e Acesso à Informação. A plataforma tornará possível coletar e gerenciar as manifestações de forma centralizada, garantindo-se assim melhor gerenciamento dos prazos e qualidade da respostas aos cidadãos.

Outro diferencial é a possibilidade de efetiva participação cidadã no planejamento do Estado, por meio de uma ferramenta intuitiva que permite acompanhar a elaboração e execução do Plano Plurianual (PPA).

Sobre o iF Design Award

Por 65 anos, o iF Design Award tem sido reconhecido como um balizador para reconhecer designs excepcionais. O selo do iF é reconhecido mundialmente por destacar design de serviços, sendo um dos prêmios de design mais importantes no mundo. É símbolo de excelência para as empresas e de confiança para os usuários finais.

Com informações da CGE