Sistema de Juizados Especiais realiza a primeira reunião de 2018 na Esmec

O Sistema Estadual de Juizados Especiais Cíveis e Criminais e da Fazenda Pública, coordenado pelo desembargador Mário Parente Teófilo Neto, realizou na tarde desta sexta-feira (09/03), na Escola Superior da Magistratura do Ceará (Esmec), sua primeira reunião ordinária de 2018.

Com a presença de juízes e servidores daquelas unidades, o encontro foi aberto pela coordenadora dos Juizados (JECC) da Capital, juíza Ijosiana Cavalcante Serpa, diretora em exercício do Fórum Clóvis Beviláqua.

Em pauta estão os seguintes assuntos: balanço sobre a reestruturação dos Juizados, redistribuição dos feitos e readequação de servidores; implantação de um núcleo da Central de Cumprimento de Mandados Judiciais da

Comarca de Fortaleza (Ceman) nos Juizados da Capital; conciliação no Sistema; tratativas com outros tribunais para verificação de sistemas dos Correios no Processo Judicial Eletrônico (PJe); e realização do XIII Fórum Nacional de Juizados Especiais (Fonaje), que acontece em maio, em Macapá (AP).

A próxima reunião do Sistema de Juizados está programada para o dia 6 de abril, a partir das 14 horas, também na Esmec.

Com informações do TJCE