Sistema de videomonitoramento e BPRaio são implantados para reforçar a segurança em Horizonte

Seguindo o compromisso de reforçar a segurança no Ceará, o governador Camilo Santana participou, nessa sexta-feira (16), da implantação de 17 câmeras em pontos estratégicos no município de Horizonte, distante cerca de 37 quilômetros da Capital. Com o equipamento digital, Horizonte é o quarto município cearense a interligar informações para reforçar a segurança pública. A solenidade também marcou a instalação do Batalhão de Policiamento de Rondas e Ações Intensivas e Ostensivas (BPRaio) na cidade da Região Metropolitana de Fortaleza.

Além de Horizonte, já receberam o sistema de videomonitoramento os municípios de Aracati, Beberibe e Caucaia. Outros 34 municípios com população acima de 50 mil habitantes receberão os equipamentos – que se dividem entre os de monitoramento, com giro de 360º, e os que possuem tecnologia para ler placas de veículos, identificando possíveis roubos. As câmeras farão cobertura 24 horas de pontos estratégicos e estarão conectadas diretamente com a Coordenadoria Integrada de Operações de Segurança (Ciops). Na Capital, uma central tem acesso a todas as câmeras já implantadas.

De acordo com o governador Camilo Santana, o sistema de monitoramento é uma ferramenta moderna, com visão noturna e capacidade de aproximação (zoom). O equipamento vai potencializar o trabalho dos novos 37 policiais do BPRaio no município. “É uma tropa altamente treinada. Cada profissional desse passa meses em treinamento. Eles são amplamente armados. Então, eu não tenho dúvida de que a população de Horizonte vai sentir a diferença com o Batalhão e com o sistema”, disse. O chefe do Executivo estadual, que estava ao lado do secretário de Segurança Pública e Defesa Social, André Costa, destacou, também, outros investimentos direcionados para o municípios, como Arenina e Escola de Tempo Integral.

Os 37 policiais serão divididos em seis equipes e comandados por um oficial da Polícia Militar. O efetivo terá suporte de 16 motos e uma viatura 4×4, exclusivos para o policiamento ostensivo no município. O investimento dos equipamentos e veículos é da ordem de R$ 900 mil. Além disso, uma sede exclusiva do Batalhão está instalada na cidade – o prédio é fruto de uma parceria com a Prefeitura de Horizonte.

Melhoria na segurança

Simone Freitas tem 40 anos e é estudante de Pedagogia. Ela conta que a população de Horizonte passou a viver momentos de medo e que, com a chegada do grupamento policial, a segurança vai melhorar. “A população estava insegura; ninguém ficava na calçada para conversar. As pessoas tinham medo de atender telefone na rua, de ir para o trabalho, de ir para escola. É o que a gente esperava há muito tempo (a chegada do BRaio). É uma melhoria na segurança que teremos”, destacou Simone, que também trabalha como serviços gerais em um órgão da prefeitura.

E quem também acredita na melhoria da segurança é a recepcionista Albaniza Sampaio. Ela divide a história do marido, membro do BPRaio que atuará em Horizonte a partir desta sexta-feira. Segundo a jovem de 23 anos, o esforço do companheiro para entrar na corporação vai refletir no dia a dia de trabalho. “Eu acompanhei desde o começo, as tentativas de ele entrar. Sei que ele vai servir à população, porque tudo que ele faz é pensando na pequena aqui”, disse, segurando a filha Maria Eduarda, de apenas quatro meses. A primogênita do casal estava vestida com um uniforme semelhante ao do pai para homenageá-lo.

BPRaio

O reforço do BPRaio integra a segunda fase de ampliação do batalhão especializado, após a regionalização que instalou nove bases em cidades-polo do Interior: Juazeiro do Norte (Cariri), Sobral (Região Norte), Itapipoca (Litoral Oeste), Iguatu (Centro-Sul), Crateús (Sertão de Crateús), Tauá (Sertão dos Inhamuns), Quixadá (Sertão Central), Russas (Vale do Jaguaribe) e Canindé (Sertão de Canindé). Além destes, municípios com mais de 50 mil habitantes já passam a receber o efetivo. O Batalhão já está presente, por exemplo, nos municípios de Eusébio, Maranguape, Maracanaú, Caucaia, Aracati, Beberibe, Crato e Acaraú.

Videomonitoramento

A ação prevê a instalação de cerca de 700 câmeras em todo Estado, espalhadas pelas 38 cidades com população acima de 50 mil habitantes do Ceará. O investimento total por ano na disposição das câmeras e operação do serviço é da ordem de R$ 20 milhões.

O sistema integrado de segurança também será instalado nos municípios de Maracanaú, Maranguape, Eusébio, Acaraú, Crato, Morada Nova, Quixadá, Itapajé, Limoeiro do Norte, Quixeramobim, Baturité, Russas, Iguatu, Juazeiro do Norte, Barbalha, Icó, Aquiraz, Cascavel, Pacajus, Pacatuba, Itapipoca, Sobral, Camocim, Canindé, Granja, São Benedito, Viçosa do Ceará, Tianguá, Trairi, Crateús, Acopiara, Boa Viagem, São Gonçalo e Tauá.

Com informações do Governo do Estado do Ceará