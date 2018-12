Sistema S diz que ‘facada” nos recursos fecharia mais de 310 escolas e 1,5 milhão de vagas no País

A ameaça de cortar entre 30% a 50% do orçamento do Sistema S,feita pelo futuro ministro da Economia, Paulo Guedes, causaria graves prejuízos para o sistema de aprendizagem no País, a avaliação, é que mais de 1 milhão de estudantes ficariam sem opção de cursos de formação profissional e 18,4 mil funcionários das entidades perderiam o emprego. O Diretor-Geral do SENAI e Diretor-Superintendente do SESI, Rafael Lucchesi, alerta que, se o próximo governo colocar em prática o corte, mais de 300 escolas serão fechadas.

O mais afetado seria o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) que é a principal responsável pela formação técnica e profissional de jovens e trabalhadores brasileiros para vários setores da indústria e que hoje conta com 2,3 milhões jovens matriculados. Hoje, 80% dos cursos são gratuitos, em 541 escolas. Segundo cálculos do SENAI, 162 delas fechariam as portas com os eventuais cortes.

Lucchesi argumenta que as consequências mais graves, seriam sentidas sobretudo, nas regiões Norte e parte do Nordeste. O Serviço Social da Indústria (SESI) também tem uma rede de escolas de que beneficia 1,2 milhão de jovens com educação básica, principalmente de famílias de trabalhadores da indústria. O SESI calcula que os cortes levariam ao fechamento de 155 escolas,com perda de quase meio milhão de vagas.