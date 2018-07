Sistemas de água e esgoto da RMF recebem investimento de R$ 235 milhões

Contrato de financiamento entre a Companhia de Água e Esgoto do Ceará (Cagece) e o Banco do Nordeste (BNB), na ordem de R$ 235,3 milhões, foi assinado nesta quinta-feira (5), no Palácio da Abolição. Os recursos serão aplicados na execução de serviços de melhoria nos sistemas de água e esgoto em Fortaleza e cidades da Região Metropolitana. Do valor anunciado, R$ 164,7 milhões serão financiados pelo banco, por meio do Fundo Constitucional de Desenvolvimento do Nordeste (FNE), e R$ 70,6 milhões vão ser custeados por recursos próprios da Cagece. Participaram da assinatura o governador Camilo Santana; o presidente do Congresso Nacional, Eunício Oliveira; além do diretor-presidente da Cagece, Neuri Freitas; e do diretor de planejamento do BNB, Perpétuo Socorro Cajazeiras.

“Investir em saneamento é investir em saúde e qualidade de vida para as pessoas. Por isso, o Governo do Ceará, através da Cagece, se dedicou tanto a este projeto, buscando apoio do Banco do Nordeste para financiamento, afim de garantir a ampliação do acesso a esses serviços nos municípios da Região Metropolitana de Fortaleza “, disse o governador Camilo Santana.

“Com essa parceria com o Governo do Estado, vamos beneficiar quase três milhões de pessoas. Nosso objetivo é contribuir para a maior cobertura possível no Ceará, porque sabemos que saneamento é a base para garantir não só saúde, mas também desenvolvimento”, informou o diretor do banco, Perpétuo Socorro Cajazeiras.

Do valor total, cerca de R$ 130 milhões serão destinados para os sistemas de Maracanaú. “Esse investimento faz parte do pacote de melhorias anunciado pela Cagece em março deste ano, quando a companhia firmou, por 30 anos, contrato de concessão com o município. As obras previstas para a cidade consistem em melhorias nos sistemas de abastecimento, esgotamento sanitário e elaboração de estudos para ampliação dos serviços”, explica o diretor-presidente do órgão, Neuri Freitas.

Já em Fortaleza, R$ 72,1 milhões serão investidos em esgotamento sanitário. Dentre os serviços que serão realizados pela Cagece, estão: reforma, mecanização e substituição de trechos da rede, além de aquisição de equipamentos para melhorias na Estação de Pré-Condicionamento de Esgoto (EPC). Ainda na capital, haverá investimentos para o projeto do sistema de gestão de cadastro georreferenciado.

Em Pacoti, quase R$ 5 milhões serão aplicados na readequação da estação de tratamento de esgoto da cidade. O valor captado pela Cagece, junto ao BNB, também prevê aquisição de equipamentos e veículos para cidades do interior.

Com Cagece