Sisu 2018 encerra nesta quarta matrículas e prazo para participar de lista de espera

Os candidatos que foram aprovados na 1ª chamada do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) têm até esta quarta-feira, 7, para efetivar a matrícula e garantir a vaga na universidade. Eles devem verificar, junto à instituição de ensino onde estudarão, qual o local, o horário e os documentos necessários.

O sistema utiliza a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2017) e seleciona estudantes para vagas em 130 universidades estaduais e federais.

Também nesta quarta-feira, às 23h59, acaba o prazo para os estudantes que não foram aprovados poderem se inscrever na lista de espera e continuarem concorrendo às vagas do Sisu.

Caso o candidato queira tentar, deve entrar em seu boletim de desempenho e clicar no botão correspondente à “confirmação de interesse em participar da lista de espera”. O sistema irá emitir uma notificação avisando que a solicitação deu certo.

Os resultados serão publicados pelas próprias instituições de ensino a partir do dia 9 de fevereiro – e não pelo site do Sisu. É importante, portanto, que cada candidato acompanhe as convocações feitas pela universidade em que busca estudar

Com informação G1